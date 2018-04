Aurel Tămaș a trecut prin clipe de groază, într-un avion care a decolat din București! Aeronava cu 180 de pasageri a căzut în gol sute de metri

22:30

Curtea de Apel Bucureşti a respins, vineri, cererea lui Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, de întrerupere a executării pedepsei de cinci ani de închisoare, primită în urmă cu aproape doi ani în dosarul Centrului Militar Zonal. Decizia instanţei este definitivă. Curtea de Apel Bucureşti a respins, vineri, contestaţia formulată de Nicuşor Constantinescu,