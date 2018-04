Primele imagini cu Gabriela Cristea! Cum s-a îmbrăcat la botezul fetiței sale

23:40

Ștefan Manolache, ex-iubitul Silviei (Bravo, ai stil!) și fiul unui politician din Iași, patron de firmă de taxiuri, a încasat-o serios după ce s-a dat cocoș. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut detalii picante despre scandalul din care "Prințișorul taxiurilor" a ieșit destul de șifonat.(CITEȘTE ȘI: FATA CATINCĂI ROMAN, ÎN VACANȚĂ ALĂTURI DE FIUL UNUI […]