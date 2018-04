Cum s-a îmbrăcat nașa Cristina Șișcanu, la botezul fetiței Gabrielei Cristea! Ținuta le-a tăiat respirația tuturor invitaților

23:50

Super-exclusivitatea momentului. Cristi Borcea a ieșit din închisoare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe celebrul om de afaceri în ipostaze uluitoare. Fostul "boss" al clubului din Ștefan cel Mare se bucură din plin de libertate și și-a făcut un super-cadou: ultimul model de Maybach, mai "calificat" decât al nașului său, Gigi Becali.(CITEȘTE ȘI: CRISTI […] Finu' l-a "bătut" pe Nașu'! Borcea și-a luat ultimul model de Maybach, mai "calificat" decât al lui Gigi!