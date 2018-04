Siria: Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte de la ora 15.00 GMT, la cererea Rusiei

12:30

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, sâmbătă, că România condamnă în continuare folosirea armelor chimice în Siria şi exprimă solidaritate faţă de acţiunile partenerilor strategici."România condamnă în continuare folosirea armelor chimice în Siria, care este dincolo de orice justificare. Suntem solidari cu acţiunile partenerilor noştri strategici", a scris Iohannis, pe Twitter. Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic partners.— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) April 14, 2018Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat vineri seara (ora locală) într-un discurs de la Casa Albă, o operaţiune militară în curs contra Siriei, împreună cu Franţa şi Regatul Unit, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care îl acuză de atac cu armă chimică contra civililor, a transmis AFP.Ofensiva a constat în trei atacuri asupra instalaţiilor utilizate pentru producerea şi depozitarea armelor chimice, a informat Pentagonul. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Alexandru, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)