liveTEXT de la 20:45 » U Craiova - Poli Iași » Băluță nu e în lot. Echipele probabile

Gică Popescu a vorbit despre posibilitatea ca Adrian Mutu să o preia pe FC Voluntari și i-a dat un sfat "Briliantului"."Eu zic că ar fi mai bine să înceapă la un club de Liga a 2-a. E presiunea mai mică. La un club din Liga 1 nu are nimeni răbdare. Există vreo echipă din prima ligă care să spună «3 ani nu te schimbă nimeni»? Cred că ar trebui să stea un an la Liga a 2-a.El are nevoie de timp. Este la început de drum și poate face greșeli. ...