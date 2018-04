Scandalos! S-a închis dispensarul după ce doctorița a făcut amor cu primarul!

09:30

Surprinzător, Gabriel Torje nu a făcut parte din lotul lui Dinamo București în meciul câștigat la Voluntari cu scorul de 4-2. Florin Bratu, antrenorul principal al trupei din Șoseaua Ștefan cel Mare a declarat că mijlocașul este în continuare în vederile sale și că a fost doar decizia sa de a nu-l include în lotul […] The post Gabriel Torje lăsat în afara lotului la meciul cu Voluntariul dar Bratu anunță: „Torje e în planurile mele!” appeared first on Cancan.ro.