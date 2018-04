UPDATE Florin Bica (Spitalul Bagdasar Arseni): Copilul căzut de la etajul şase nu are leziuni semnificative

17:30

Sute de persoane au sărbătorit, sâmbătă, cu picnicuri şi fotografii cu cireşi înfloriţi redeschiderea Grădinii Japoneze din Herăstrău, la eveniment participând şi ambasadorul nipon la Bucureşti, Kisaburo Ishii.Acesta a deschis oficial grădina unde bucureştenii au venit la eveniment alături de cei dragi, cu pături şi pachete cu mâncare, pentru picnicuri în toată regula."Aş dori să le mulţumesc tuturor celor care au colaborat pentru reînnoirea acestei grădini şi, în primul rând, Primăriei Bucureşti şi Administraţiei Parcurilor şi Lacurilor din Bucureşti şi, de asemenea, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Teritoriului din Japonia, care a oferit buget în acest sens", a spus diplomatul nipon. Foto: (c) LIVIU ŞOVA / AGERPRES FOTOEl a explicat că în Japonia există obiceiul tradiţional ca oamenii să se adune sub copacii de cireş înfloriţi şi să mănânce, să bea şi să se simtă bine împreună."Vă invit să vă bucuraţi şi să folosiţi într-un mod bun pentru dumneavoastră această grădină, de acum încolo", a spus el asistenţei.Cei prezenţi au fost serviţi cu dulciuri japoneze şi ceai verde. Ei au putut asista şi la o demonstraţie a ceremoniei ceaiului. Printre cireşii înfloriţi au fost aduse boxe, pentru a recrea, prin muzică, o atmosferă care să aducă aminte de Japonia. Foto: (c) LIVIU ŞOVA / AGERPRES FOTOMulţi dintre cei prezenţi au adus de acasă mâncare, răcoritoare şi pături şi au recreat, în Bucureşti, ideea de "hanami" - obiceiul menţionat de ambasadorul Ishii, ce reuneşte oamenii, în perioada cireşilor înfloriţi.Grupuri de tineri au ţinut concerte restrânse la chitară, iar părinţii şi bunicii şi-au fotografiat copiii printre flori roz de cireş. De altfel, micul iaz din nou deschisa grădină japoneză a fost punct de atracţie pentru micuţii care şi-au clătit mâinile în apă ori s-au jucat pe malul ei. Foto: (c) LIVIU ŞOVA / AGERPRES FOTOConstruită acum două decenii cu sprijinul Japan World Exposition Commemorative Fund, Gradina Japoneză din Parcul Herăstrău a fost refăcută în noiembrie 2017 la iniţiativa Ambasadei Japoniei în România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Universitatea Naţională de Arhitectură "Ion Mincu" şi JTI, împreună cu Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor şi Turismului din Japonia. Foto: (c) LIVIU ŞOVA / AGERPRES FOTOLucrările de refacere a grădinii au fost realizate de o echipă de specialişti japonezi şi voluntari români sub conducerea maestrului Takuhiro Yamada, reprezentant al Asociaţiei de peisagistică din Kyoto şi specialist cu o vastă experienţă în domeniu. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)