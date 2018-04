Loredana Chivu a încercat să se sinucidă, iar azi a apărut în public. Reacția fostei dansatoare!

09:50

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației FC Voluntari și-a pus elevii la zid după elecul, 4-2 suferit pe teren propriu în runda a V-a a play-out-ului Ligii I cu Dinamo. Clau-Gol a declarat că elevii săi trăiesc încă din amintiri și se „hrănesc” cu cele două trofee câștigate sezonul trecut, Cupa României și Supercupa României. […] The post Clau-Gol își pune elevii la zid: „Jucătorii mei trăiesc din amintiri! Trebuie să revină cu picioarele pe pământ!” appeared first on Cancan.ro.