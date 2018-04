Handbal feminin: SCM Craiova s-a calificat în finala Cupei EHF

20:10

Pisici mari şi mici, din rase populare în lumea întreagă - Maine coon, persană, sphynx - s-au întrecut în frumuseţe, sâmbătă, în prima zi a expoziţiei feline SofistiCat şi au trecut, pentru câteva minute, din braţele stăpânilor în braţele juraţilor care au apreciat dacă îndeplinesc condiţiile pentru a fi campioane.Unul dintre pavilioanele Romexpo din Capitală a devenit, pentru weekend, un spaţiu plin de cuşti cu feline, care aşteaptă, alături de crescători, în funcţie de numărul care le este atribuit, să fie examinate de către experţi.Adrian Dragotă este crescător de pisici rasa british shorthair de 17 ani şi arbitru de doi ani. El spune că a ales această rasă - pe care o descrie drept "calmă, liniştită şi afectuoasă" - după ce a văzut o pisică într-o reclamă, în urmă cu 20 de ani. Cu eforturi, a găsit o felină în Ungaria, de unde a luat prima pisică - Missy. "Avea un nume unguresc mult mai lung, dar Missy îi spuneam noi", mărturiseşte Dragotă.El a explicat că pentru a deveni arbitru trebuie parcurse mai multe etape."Întâi începi prin a fi crescător. Poţi să te califici ca arbitru întâi doar în rasa în care eşti crescător şi dacă ai avut anumite rezultate. Este un examen de admitere pentru fiecare categorie în parte, un examen final, o perioadă de stagiatură", a declarat acesta, pentru AGERPRES.Condiţia de bază este ca pisicile evaluate să respecte standardele rasei lor, iar standardele sunt specificate "la milimetru". "Ochii trebuie să aibă o anumită formă, o anumită mărime, o anumită culoare, o anumită poziţionare, urechile la fel, coada, corpul", a detaliat Dragotă.Aşteptând evaluarea, pisicile stau în cuşti metalice, majoritatea acoperite cu pânză ori celofan, pentru ca disconfortul să fie cât mai mic. Alături de ele şi mereu atenţi la felul în care admiratorii interacţionează cu animăluţele sunt stăpânii lor. Fiecare crescător a pornit pe acest drum datorită pisicilor de care s-a ataşat.Emilia Pleşca are două pisici british shorthair cream - Dexter şi Daisy - şi spune că, pentru ea, întreţinerea felinelor este un hobby care a început acum un an şi jumătate. A ales să îl aducă în prima lui competiţie pe Dexter, care, adaugă ea, are "numele de scenă" Excalibur. "Eu am ales să stau numai o zi şi să participe la concurs numai o zi. Este prima lui expoziţie, să nu îl stresez foarte tare", a menţionat Pleşca.Timide sau îndrăzneţe, dormind retrase într-un colţ al cuştii sau pozând nonşalant pe podeaua spaţiului de expoziţie, pisicile au atras privirile zecilor de vizitatori în prima zi a SofistiCat. La eveniment au fost prezente şi exemplare din rasa celei mai mari pisici domestice din lume - Maine coon.Crescătoare de Maine coon, Gina Vlad mărturiseşte că face acest lucru de doi ani şi jumătate şi nu ar alege alt tip de pisică. "N-aş creşte altceva pentru că e foarte mare, e impunătoare, foarte docilă ca personalitate", a spus ea, înainte de a pleca spre jurizare cu motanul Bono.Expoziţiile de pisici sunt pentru proprietari un motiv de mândrie şi un mod de a adăuga un "plus" la pedigree. Daniela Vlad, care creşte exemplare din rasa sphynx canadian, spune că totul a pornit de la Amunike. "Am zis să facă pui. De trei ani creştem pui. Au ajuns să fie ca şi copilaşii noştri", explică ea. Potrivit acesteia, felinele din această rasă sunt "iubitoare, jucăuşe, prietenoase".A venit la concurs cu motanul Dolo, în vârstă de doi ani, o felină care deja are experienţa competiţiilor interne şi urmează să fie prezentată şi în prima sa expoziţie din străinătate. "Aceste calificări ale lor de campion, campion internaţional sau şi mai departe apar pe pedigree-ul puilor. (...) Dacă exemplarul e bun, te mândreşti cu el şi mergi mai departe cu el în expoziţii", a menţionat Daniela Vlad.Expoziţia SofistiCat continuă duminică, în Pavilionul C6 al Romexpo, până la ora 17,00. Evenimentul găzduieşte şi campania "Arată că îţi pasă", în cadrul căreia se vor strânge donaţii (în bani sau hrană) pentru animalele din adăposturi. Organizaţiile pentru protecţia animalelor aduc, de asemenea, pisici vaccinate şi sterilizate spre adopţie. Un bilet de intrare costă 10 lei, pensionarii au bilet redus la 5 lei, iar copiii au acces gratuit. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat)