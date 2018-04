LIVE BLOG | Steaua - Rapid se joacă ACUM! Jandarmii împrăştie gaze lacrimogene printre fanii gazdelor, annuncerul stadionului anunţă câţi spectatori au venit la meci. Goluri multe, scene violente în tribune cu sânge şi bastoane şi forţe de ordine depăşite

21:20

Steaua Bucureşti - Academia Rapid 1-2 (Predescu 40 + 5 din 11m / Niculae 41, Burlacu 54) Min.54 GOL RAPID! Burlacu înscrie după o mare eroare portarului stelist Iancu. Goalkeeperul a ieşit pe sub minge, mingea a ricoşat la Burlacu care a înscris în poarta goală. Mai ofensivi şi cu un plus de idei în atac, elevii lui Schumacher au fructificat începutul bun de repriză. Pancu are războiul lui, se înjură cu fanii Stelei. Min.47 Forcing rapidist în debutul actului secund. Maftei deviază periculos, cu...