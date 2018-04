Ziua mondială a artei

04:10

Actriţa Claudia Cardinale s-a născut la 15 aprilie 1938, în zona La Goulette din Tunis, capitala Tunisiei, din părinţi cu origini siciliene.S-a remarcat în 1957, când a câştigat concursul de Cea mai frumoasă fată în Tunisia. Premiul a constat într-o excursie la Festivalul de Film de la Veneţia. La scurt timp, a decis să devină actriţă, astfel încât s-a înscris la cursurile Şcolii de Cinematografie Centro Sperimentale din Roma, precizează http://official-claudiacardinale.com.A avut câteva roluri minore în filme, precum ''Goha'' (regia Jacques Baratier, 1957), însă debutul său pe marele ecran este considerat cel din 1958, când a făcut parte din distribuţia filmului ''I soliti ignoti'' (Făptaşi necunoscuţi), în regia lui Mario Monicelli. Un an mai târziu, a putut fi urmărită în ''Un maledetto imbroglio'', regia Pietro Germi.Un pas important în cariera sa a fost colaborarea cu regizorul Franco Cristaldi, cu care, de altfel, a fost căsătorită între anii 1966 şi 1975.Recunoaşterea internaţională şi statutul de sex-simbol al anilor '60 au venit odată cu rolul din capodopera ''Otto e mezzo'' (1963), în regia lui Federico Fellini. Din distribuţie făceau parte nume, precum Marcello Mastroianni şi Anouk Aimee. În acelaşi an, Claudia Cardinale a dat o nouă mare lovitură în domeniul cinematografiei, jucând în pelicula ''Il Gattopardo'', a lui Luchino Visconti.La scurt timp, a fost invitată pe platourile de la Hollywood pentru filmările la pelicula ''Circus World'' (1964), în regia lui Henry Hathaway. În acelaşi an, i-a dat replica lui Peter Sellers în spumoasa comedie americană ''The Pink Panther''.Până la începutul anilor '70, Claudia Cardinale a fost solicitată de regizori atât europeni, cât şi americani, putând fi urmărită în, de exemplu, ''Vaghe stelle dell'Orsa'' (regia Luchino Visconti, 1964) şi în westernul ''The Professionals'' (regia Richard Brooks, 1966), notează http://official-claudiacardinale.com. Un alt rol memorabil al Claudiei Cardinale este şi cel din westernul ''C'era una volta il West'' (1968), regizat de Sergio Leone.Începând cu 1970, a apărut aproape exclusiv în producţii europene, lucrând cu regizori precum Alberto Sordi, Pasquale Squitieri şi Liliana Cavani. În 1977, a făcut parte din distribuţia mini-seriei ''Jesus of Nazareth'', regizată de Franco Zeffirelli, alături de Robert Powell, Christopher Plummer şi Laurence Olivier.Printre alte filme, în care actriţa s-a remarcat, se numără: ''Fitzcarraldo'' (regia Werner Herzog, 1982), ''Princess Daisy'' (regia Waris Hussein, 1983), ''Son of the Pink Panther'' (regia Blake Edwards, 1993), ''And Now... Ladies and Gentlemen...'' (regia Claude Lelouch, 2002).Dintre cele mai recente filme din distribuţia cărora face parte Claudia Cardinale, amintim: ''Deauville'' (2012), ''Piccolina bella'' (2012), ''The Silent Mountain'' (2013), ''Effie Gray'' (2014), ''All Roads Lead to Rome'' (2016).În iunie 1992, i s-a înmânat, în Franţa, Medalia de comandor al Artelor şi Literelor, pentru ca în 1999 să fie distinsă cu Legiunea de Onoare. În 2001 şi 2002 a primit distincţii similare din partea Portugaliei, respectiv Italiei, potrivit http://official-claudiacardinale.com. La Festivalul de Film de la Veneţia din 1993, a primit Leul de Aur pentru întreaga activitate, iar la Festivalul de Film de la Berlin din 2002, a fost premiată cu Ursul de Aur pentru întreaga activitate.La 7 iunie 2009, actriţa a fost invitata de onoare a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, în cadrul căruia i s-a decernat "Premiul pentru întreaga carieră oferit unui actor din cinematografia europeană".În 2010, pentru rolul din coproducţia italo-turcă intitulată ''Sinyora Enrica ile Ýtalyan Olmak'', Claudia Cardinale a fost răsplătită cu Portocala de Aur în cadrul Festivalul de Film de la Antalya. În anul 2011, Academia Naţională de Ştiinţe şi Arte Cinematografice a Rusiei i-a oferit Vulturul de Aur pentru întreaga sa carieră.Din palmaresul său mai fac parte, printre multe altele, cinci Premii David di Donatello şi patru Premii ale Sindicatului Naţional al Jurnaliştilor de Film din Italia.Din martie 2000, este ambasador UNESCO pentru apărarea drepturilor femeilor, notează http://www.unesco.org. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Adrian Dădârlat)