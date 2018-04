Cătălin Botezatu, mesaj pentru Cazacu de la Exatlon: „Ești prietenul meu și te iubesc!”

12:10

Pe 4 aprilie, o fetiță de doar 11 ani a fost rănită grav la Băleni, în urma unui accident ruteir. Două mașini s-au lovit, iar una din ele a acroșat copila. Fetița a fost transportată în stare gravă cu un elicopter SMURD. A stat în comă mai multe zile, dar din păcate a murit. Sosit […] The post Fetița accidentată de un șofer în Dâmbovița a murit! Micuța avea doar 11 ani appeared first on Cancan.ro.