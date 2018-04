UN SECOL DE CULTURĂ: Volumul ''Calligrammes; poemes de la paix et de la guerre, 1913-1916'' de Guillaume Apollinaire

09:50

Bucureşti, 15 apr /Agerpres/ - A V-a ediţie a Festivalului LIKE CNDB, organizată sub deviza "You are the context/ Tu faci contextul", începe duminică la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti cu reprezentaţia "Ohne Nix" de Luke Baio şi Dominik Grunbuhel, din Austria. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, LIKE CNDB 2018, care se desfăşoară în perioada 15 - 27 aprilie, are trei secţiuni: trei spectacole internaţionale, invitate în cadrul reţelei europene Aerowaves; un showcase de trei zile cu lucrările celor mai importanţi artişti români, intitulat Focus LIKE CNDB, şi trei zile de "Răspunsuri Performative" - oferite de artişti din comunitatea locală, echipa CNDB, publicul instituţiei şi autorităţile locale - la întrebarea "Cum va arăta CNDB în 2020, când se va inaugura noul spaţiu din strada Cristian Popişteanu nr. 3 (Sala Omnia)?". "Un inventar al discursurilor coregrafice importante existente astăzi în România se realizează în secţiunea Focus LIKE CNDB, în care coregrafii români şi lucrările lor sunt prezentaţi unor manageri culturali, artişti şi programatori internaţionali. Este o formă de afirmare a unui conţinut performativ autohton care se defineşte atât local, cât şi internaţional", spune criticul de arte performative Oana Stoica despre secţiunea de showcase din festival. Potrivit acesteia, spectacolele din Franţa, Danemarca şi Austria invitate în festival conectează internaţional mediul coregrafic românesc. "Secţiunea internaţională a festivalului propune formule inovative de explorare performativă, cu teme şi limbaje actuale, care intră în conjuncţie cu cercetările coregrafilor români", a explicat Stoica. Focus LIKE CNDB debutează pe 18 aprilie cu "counterbody" de Simona Deaconescu, de la ora 15,00, urmat de "37 Minutes of Make Believe" de Andreea Novac, de la ora 17,00, şi "The Institute of Change" de Paul Dunca, de la ora 19,00. Toate evenimentele din Festivalul LIKE CNDB 2018 au loc la Sala Stere Popescu din bulevardul Mărăşeşti 80 - 82. Biletele se achiziţionează online - pe www.kompostor.ro - şi la intrarea în sală (în limita locurilor disponibile). AGERPRES/(AS - editor: Florin Marin)