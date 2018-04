Talpan, fratele lui Becali. Mihai Ciucă scrie despre Steaua - Academia Rapid 1-3

23:20

Alexandru Mitriţă a reuşit în meciul cu CSM Poli Iaşi, 4-1, primul hatrick al carierei. ”Au fost lucruri negative în presă, dar noi am demostrat că suntem o echipă unită. După meciul cu Steaua ne-am trezit! Am fost o echipă compactă, am avut atitudine, am avut curaj. În seara asta s-a văzut că am fost mulţi în careul advers. Zlatinski trebuia să execute penalty-ul, l-am rugat să mă lase ca să marchez primul hattrick din carieră”, a spus Mitriţă, potrivit TelekomSport....