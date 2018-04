Horoscop 16 aprilie. Luna Nouă în Berbec schimbă radical viața acestor zodii: mărire și decădere

Horoscopul din 16 aprilie este sub influența fenomenului de Luna Noua in Berbec și va recomanda sa luați aminte la toate schimbările care vor suverni in prima zi din săptămână. Este o zi de luni excepțională sub aspectul evenimentelor majore: unele zodii se vor confrunta cu adevaruri dure.

