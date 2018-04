Carmen Stănescu, înmormântată cu onoruri militare! Soțul ei, împietrit de durere la căpătâiul actriței

14:50

Cristina Șișcanu a făcut senzație la botezul fetiței Gabrielei Cristea, sâmbătă (14 aprilie). Nășica s-a îmbrăcat într-o rochie mulată, de culoare roșie, care i-a evidențiat silueta. Soția lui Mădălin Ionescu a fost în centru atenției de când a ajuns la biserica unde are loc creștinarea micuței Bella Victoria Margot. Cristina Șișcanu a fost o apariție […]