Peste 10.000 de locuinţe vor fi scoase la vânzare la ediţia de primăvară a Târgului Imobiliar Naţional - tIMOn

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 16 - 22 aprilie 2018:*** Social-democraţii ar urma să se reunească, săptămâna viitoare, într-o şedinţă de Comitet Executiv Naţional.Întrebat marţi, la Parlament, dacă la Comitetul Executiv va avea loc o evaluare a Guvernului Dăncilă, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus: "Va fi o prezentare făcută de prim-ministru, o analiză, un mini bilanţ". El a adăugat că nu va fi nicio remaniere în următoarea perioadă.*** Cea de a XVI-a ediţie a Premiilor Muzicale Radio România va avea loc luni, la Sala Radio.Nominalizările din acest an sunt:* Debutul anului 2017 - Ioana Ignat, Andrew Marica, Mira* Cea mai bună piesă pop - "Doar pe a ta" - Edward Sanda & Ioana Ignat, "La refren" - Andra, "Who You Are" - Mihail* Cel mai bun artist pop - Feli, The Motans, Smiley* Cea mai bună piesă rock - "Burning Man" - Vama, "Frunză verde foi mărunte" - Bucium, "Un sfert de secundă" - The Mono Jacks* Cel mai bun artist rock - The Mono Jacks, Vama, Vunk* Cel mai bun album folk - "1+9" - Victor Socaciu, "Facem dragoste" - Cosmin Văman & Spam, "Plânsurâsul" - Florin Chilian* Omul cu chitara - Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Nicu Alifantis* Cea mai bună piesă alternative rock - "Cel mai frumos loc de pe Pământ" - Coma, "Dur de-a dura" - Viţa de Vie, "Fregate" - Grimus* Cel mai bun album pop rock - "Extrovertit" - Vunk, "Happy Day" - Direcţia 5, "Picat din Lună" - Ştefan Bănică* Cel mai bun compozitor - Alex Pelin, Irina Rimes, Şerban Cazan* Big like video - "Antiexemplu" - Carla's Dreams, "Who You Are" - Mihail, "Tell Me Who" - Vanotek & Eneli* Cea mai bună voce feminină - Alina Eremia, Andra, Feli* Cea mai bună voce masculină - Cristi Enache, Keo, Tudor Turcu* Piesa anului 2017 - "Bolnavi amândoi'' - Irina Rimes, ''Doar pe-a ta'' - Edward Sanda & Ioana Ignat, "Weekend'' - The Motans ft. Delia* Albumul anului 2017 - "Confesiune" - Smiley, "Despre el" - Irina Rimes, "Iubirea schimbă tot" - Andra* Artistul anului 2017 - Andra, Carla's Dreams, Smiley*** Un nou termen în dosarul de abuz în serviciu legat de contracte de consultanţă, în care inculpaţi sunt, printre alţii, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş Constantin Nicolescu şi deputatul PSD Mircea Drăghici, urmează să se desfăşoare pe 17 aprilie.Un procuror de la DNA a cerut, joi, magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea lui Constantin Nicolescu şi a lui Mircea Drăghici la câte şapte ani de închisoare cu executare în acest dosar, dar şi aplicarea unui spor de pedeapsă de doi ani, deoarece aceştia nu şi-au recunoscut fapta.Având în vedere că în dosar sunt judecate foarte multe persoane - 38 de primari şi viceprimari din judeţul Argeş -, judecătorii au decis ca dezbaterile şi ultimul cuvânt al inculpaţilor să se desfăşoare pe 17 aprilie.Constantin Nicolescu a fost trimis în judecată de DNA Piteşti în noiembrie 2015, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire a influenţei de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat, ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; abuz în serviciu (34 acte materiale) şi instigare la infracţiunea de abuz în serviciu (10 infracţiuni, din care trei în formă continuată).Deputatul PSD Mircea Drăghici, secretar al Camerei Deputaţilor, este acuzat de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate morală mijlocită (în forma complicităţii la instigare) la infracţiunea de abuz în serviciu.*** Judecătorii de la ÎCCJ ar putea pronunţa, marţi, sentinţa în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri, în care sunt judecaţi Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu şi Ioan Adam. Pe 3 aprilie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat pentru data de 17 aprilie pronunţarea sentinţei în acest caz.La ultimul termen al procesului, din 21 februarie, un procuror de la DNA le-a solicitat magistraţilor condamnarea tuturor inculpaţilor din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maximum prevăzut de legea penală.Dosarul retrocedărilor a fost trimis în instanţă în ianuarie 2015, procesul având peste 60 de termene de judecată. În octombrie 2015, Viorel şi Andrei Hrebenciuc, dar şi fostul deputat Ioan Adam şi-au recunoscut vinovăţia, solicitând să fie judecaţi prin procedura simplificată.*** "Aferim!" de Radu Jude şi "Scrisori nescrise" de Pavel Brăila şi Angelika Herta se numără printre filmele ce vor rula în cadrul unui festival dedicat "romilor invizibili" - European Film Week of the Invisible Roma - care se va desfăşura de marţi până duminică, la Bucureşti.Potrivit organizatorilor, în total vor fi prezentate 12 filme din 11 ţări europene care ilustrează, printre altele, curajul unei activiste ce luptă pentru drepturile romilor din Suedia, poveştile vorbitorilor de limbă romani din Austria, povestea unor copii şi tineri din Cehia care reuşesc să găsească o cale de ieşire din ghetou prin intermediul muzicii sau povestea tragică a unei poete care a trădat secretele romilor din Polonia.Programul European Film Week of the Invisible Roma începe marţi cu "Geronimo" de Tony Gatlif (Franţa), la Cinema "Elvira Popescu". Filmul spune povestea unei tinere educatoare sociale, care încearcă să aplaneze tensiunile dintre tinerii din cartierul St. Pierre.*** Curtea Constituţională a României urmează să discute joi noile sesizări privind modificările aduse legilor Justiţiei.Parlamentarii PNL şi USR au depus pentru a doua oară sesizare la CCR privind legile Justiţiei.Deputatul liberal Gabriel Andronache declara că PNL şi USR au constatat 37 de motive de neconstituţionalitate: la Legea 303 privind statutul magistraţilor sunt 22, la Legea 317 referitoare la CSM - nouă, iar în cazul Legii 304 privind organizarea judiciară - şase motive de neconstituţionalitate. Acestea au fost identificate plecând de la chestiuni care ţin de modul în care au fost adoptate noile reglementări, după cum preciza el.*** Tot joi, Curtea Constituţională ar putea lua în discuţie sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis în cazul actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.În sesizare, şeful statului invocă, printre altele, faptul că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea principiului bicameralismului. De asemenea, preşedintele arată că au fost încălcate dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţia României, în componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea normei. Totodată, şeful statului precizează că articolul II din legea supusă controlului, care vizează actualizarea pensiilor de serviciu, instituie "un privilegiu nejustificat obiectiv şi raţional pentru funcţionarii publici parlamentari şi, implicit, pentru personalul asimilat acestora faţă de alte categorii de personal menţionate chiar în OUG 59/2017, categorii ce beneficiază de pensie de serviciu".*** ÎCCJ ar putea pronunţa sentinţa, joi, în dosarul "Rovinari - Turceni", în care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor. Pe 4 aprilie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat pentru 19 aprilie pronunţarea sentinţei în acest dosar.Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''.În dosar mai sunt judecaţi fostul senator Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi ''Şova şi Asociaţii'', Laurenţiu Ciurel, fost director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, şi Octavian Laurenţiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.*** Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa, tot joi, sentinţa în dosarul în care fostul judecător CCR Toni Greblă este acuzat de trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii.Toni Greblă a fost trimis în judecată de DNA în septembrie 2015 pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă (trei infracţiuni), dintre care una în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine şi pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii în formă continuată (13 acte materiale).*** Ultimul termen în dosarul ANRP, în care sunt judecaţi Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocoş şi fiul acestuia, Alin Cocoş, va avea loc vineri, 20 aprilie, la Înalta Curte.În dosarul ANRP, Alina Bica este acuzată de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, faptă săvârşită ca secretar de stat şi reprezentanta Ministerului Justiţiei în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.În acelaşi dosar mai sunt judecate şi alte persoane care erau în componenţa comisiei: Crinuţa Dumitrean, Dragoş Bogdan, Lăcrămioara Alexandru, Sergiu Diacomatu, Cătălin Teodorescu şi Remus Baciu.Au mai fost deferiţi justiţiei evaluatorul Emil Nuţiu, oamenii de afaceri Stelian Gheorghe şi Dorin Cocoş, fiul acestuia, Alin Cocoş, şi Ionuţ Florentin Mihăilescu, fost consilier al şefei DIICOT.*** Violonistul şi compozitorul Edvin Marton va interpreta în premieră mondială piese de pe noul său album, la o vioară Stradivarius evaluată la 7 milioane de dolari, vineri, la Sala Palatului din Bucureşti. Spectacolul pe care Marton îl va aduce la Bucureşti se numeşte "Stradivarius Concert Show" şi va cuprinde interpretările unora dintre cele mai aplaudate teme muzicale, precum: "Tosca Fantasy", "Godfather" sau "Love In Venice".În acompaniamentul Orchestrei Metropolitane Bucureşti, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, violonistul Edvin Marton promite un concert memorabil alături de invitaţii săi.Bilete pentru concertul lui Edvin Marton pot fi procurate de la casa de bilete a Sălii Palatului şi online de pe www.eventim.ro, www.bilet.ro, www.startickets.ro, www.blt.ro, www.mystage.ro, www.bilete.ro, www.entertix.ro şi www.ticketnet.ro.