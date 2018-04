Românii din diaspora, obligaţi să justifice orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în ţară! În caz contrar, banii vor fi confiscaţi

20:20

Incident șocant la metrou. O tânăra a fost atacată dintr-un motiv halucinant , într-o stație de metrou din Londra.(CITEȘTE ȘI:INCIDENT LA BORDUL UNUI AVION BLUE AIR! CE A ÎNCERCAT SĂ FACĂ UN BULGAR ÎN TIMPUL ZBORULUI) O femeie, în vârstă de 24 de ani, a fost victima unei agresiuni. Incidentul șocant s-a petrecut la metroul […] The post Incident şocant la metrou! O femeie a fost atacată appeared first on Cancan.ro.