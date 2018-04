Putin i-a transmis lui Rohani: Noi lovituri occidentale în Siria ar putea provoca "haos" în relaţiile internaţionale

13:40

Spectatori de toate vârstele au asistat, sâmbătă seara, la un concert inedit susţinut de Corul de Copii al Radiodifuziunii Române care a avut în centru piesele consacratului film pentru copii "Veronica", rămase celebre timp de mai bine de 40 de ani, momentul artistic reuşind să-i emoţioneze atât pe cei mici, dar mai ales pe cei mari.La piesa "Veronica" şi-au unit vocile cu artiştii zeci de copii aflaţi în sală, dar şi părinţi ai acestora.Concertul extraordinar de primăvară al Corului de Copii Radio, "The Sound of... Musical", care a avut loc sâmbătă seara la Sala Radio, a avut ca temă repertoriul de musical adaptat pentru cor de copii. El a fost pregătit de dirijorul Voicu Popescu asistat de Răzvan Rădos, iar acompaniamentul la pian a fost asigurat de Magdalena Faur.Concertul a cuprins însă un repertoriu mult mai larg. Reuşind cu greu să se oprească la doar câteva dintre hiturile repertoriului de musical, mergând de la clasice precum Porgy and Bess (1935) de George Gershwin sau The Sound of Music (1965) de Richard Rodger şi ajungând la Veronica (1972) de Temistocle Popa sau mai recentul The Greatest Showman (2017) de Benj Pasek/Justin Paul, Corul de copii radio a trecut prin cele mai importante hituri ale genului din musicaluri precum West Side Story al lui Leonard Bernstein (1957), Mary Poppins (1964) de Richard M. & Robert B. Sherman, Buch Cassidy and Sundance Kid (1969) de Hal David, Burt Bacharach, The Phantom of The Opera (1986) de Andrew Lloyd Webber, Sister Act (1992) de Marc Shaiman/Traditional - Medley, Chicago (2002) de John Kander, Pich Perfect 2 (2015) de A.P. Carter, L. Gerstein, H. Tunstall-Behens.La eveniment a fost prezentă Liliana Ţuroiu - preşedintele Institutului Cultural Român.Acest proiect a punctat un moment românesc, filmul "Veronica" fiind iubit de toate generaţiile de copii, a spus la final dirijorul Voicu Popescu."Dacă acum patru ani prezentam muzică pionerească, acum trei ani prezentam muzică barocă, anul trecut am prezentat un proiect de muzică contemporană - "Ce Bucluc!", am avut un alt proiect "Disney", acum a trebuit să accept că musicalul este extrem de ofertant, chiar şi pentru un cor de copii. Astfel, am putut observa că musicalul este poveste, este muzică, este dans, este animaţie, este joc, este educaţie. Simţim nevoia să dăruim copiilor un orizont muzical mult mai larg. Dacă am făcut un proiect de muzică contemporană, am venit şi cu această muzică a timpului nostru sau a perioadei pe care am trăit-o în copilărie, aşa cum a fost cazul celebrului film 'Veronica'. (...) Trebuia să punctăm şi cu un moment românesc (...) şi Veronica este un film iubit de toate generaţiile de copii", a subliniat Voicu Popescu.Potrivit acestuia, protagonist sau spectator, musicalul este la fel de tentant. "Reacţia publicului a fost atât de frumoasă, încât este imposibil să nu repetăm concertul şi să nu gândim un nou proiect care să fie cel puţin la fel de frumos şi valoros", a concluzionat Popescu.Ideea proiectului exista de mai mult timp, iar anul acesta s-a decis să fie pus în practică, a declarat la rândul său dirijorul Răzvan Rădos."Aceşti copii nu sunt nişte copii obişnuiţi, sunt nişte profesionişti. Ei ştiu foarte bine că un astfel de eveniment se face cu multă muncă şi muncesc foarte aplicat, cu foarte mult spor. Atunci când noi dirijorii nu mai putem, ei ne dau o mână de ajutor, şi atunci când ei nu mai pot, noi le dăm lor o mână de ajutor, şi aşa se face un astfel de concert", a arătat Rados.Concertul, care a avut loc cu casa închisă de peste două săptămâni, a fost reprogramat la cererea publicului şi pentru seara de 21 aprilie 2018, la ora 19.00, la Sala Radiodifuziunii Române.Corul de Copii Radio, care se apropie de aniversarea a 75 de ani de existenţă, a primit numeroase distincţii şi premii, iar în 2004 Federaţia Corurilor din Uniunea Europeană a acordat formaţiei titlul de Ambasador Cultural al Uniunii Europene. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Corul de Copii Radio/Facebook