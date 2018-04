Doliu în politica românească! Fostul președinte al Consiliului Județean Gorj a murit la 73 de ani

23:30

La aproape un an și trei luni de la moartea multimiliardarului Dan Adamescu, războiul dintre văduva și ”nora” omului de afaceri a ajuns la cote nebănuite. Partenera de viață a lui Alexander Adamescu, fiul din prima căsătorie a magnatului, și-a dat în judecată ”soacra” pentru defăimare, solicitându-i daune de un milion de euro. Acuzațiile aduse […] The post Scandal halucinant între noră și soacra multimiliardară. O acuză că l-a condamnat la moarte pe bogătaș și i-a ”răpit” cadavrul de la IML! appeared first on Cancan.ro.