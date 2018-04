Carmen de la Sălciua, reacție furibundă la adresa ”dușmanilor”. ”Văd numai frustrați care…”

10:00

Giani Kiriță este poate cel mai controversat concurent de la Exatlon. Telespectatorii îl văd mereu nervos, iar ieșirile lui i-au enervat pe mulți. Claudia Pavel, alias Cream, a vorbit despre fostul fotbalist. Ea a fost colega lui de echipă și îl cunoaște destul de bine. Cream susține că îi place felul de a fi al […]