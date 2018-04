Andreea Bălan a aflat ce este…păstrârnacul! Vrea să devină gospodină și freacă de zor maioneza | VIDEO

10:20

În ediția de ieri de la Exatlon, a fost pus la bătaie un nou premiu de comunicare. Acesta a fost câștigat și de această dată tot de „Faimoși”. Concurenții au primit un mesaj video de la prieteni, pentru prima dată de când sunt în Republica Dominicană. Surprizele s-au ținut lanț pentru „faimoși”. Printre cei care […] The post Cătălin Botezatu, mesaj pentru Cazacu de la Exatlon: „Ești prietenul meu și te iubesc!” appeared first on Cancan.ro.