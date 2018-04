Elise Mertens a câștigat turneul de la Lugano. Al treilea trofeu WTA pentru jucătoarea belgiană

20:40

CSM București, în Final Four 2018. Campioana României la handbal feminin s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în Final Four-ul Ligii Campionilor. CSMB a pierdut categoric, scor 27-20, manşa retur cu Metz, din sferturile de finală, dar a mers mai departe graţie succesului din tur: 34-21. Cristina Neagu, marcatoare a șapte goluri în acest meci, a declarat […]