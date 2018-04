Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 aprilie 2018. Racii se confruntă cu situații limită

10:50

Mara Bănică este în doliu! Ea a anunțat, pe pagina ei de Facebook, că a pierdut o ființă pe care o iubea nespus. Este vorba despre cățelul familiei, Zorro, pe care toți cei din casă îl iubeau nespus. Patrupedul a fost tratat de toată lumea drept un membru veritabil al familiei, iar vestea că acesta […] The post Mara Bănică, în doliu! A pierdut una dintre ființele pe care le iubea cel mai mult: „În casă, plângem toți!” appeared first on Cancan.ro.