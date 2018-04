Irak: Proteste şi drapele americane arse, după loviturile din Siria

19:50

Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat duminică utilizarea expresiei "Misiune îndeplinită" pentru a saluta loviturile împotriva regimului sirian, o formulă compromisă după anunţarea prematură de către predecesorul său, George W.Bush, a încheierii războiului în Irak, relatează AFP.Sâmbătă, la câteva ore după ce lansase raiduri ţintite, împreună cu Franţa şi Marea Britanie, împotriva unor instalaţii ale puterii de la Damasc, ca ripostă la un presupus atac chimic, preşedintele SUA a postat aceste cuvinte pe Twitter, adăugând că "rezultatul" operaţiunii - "perfect executată" - "nu ar fi putut fi mai bun". A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018Imediat, în media americane şi reţelele de socializare, a fost făcută o paralelă cu anul 2003, când preşedintele american de atunci anunţase sfârşitul principalelor operaţiuni de luptă în Irak pe puntea portavionului Abraham Lincoln. În spatele lui George W. Bush, o mare pancartă proclama, pe fondul drapelului american, "Misiune îndeplinită".Anunţul s-a dovedit rapid a fi prematur şi de atunci responsabilii politici americani evită cu grijă orice recurgere la această formulă."Raidul sirian atât de perfect executat, cu o asemenea precizie, încât singura modalitate găsită de 'Media false' pentru a-l critica este utilizarea de către mine a expresiei 'Misiune îndeplinită'", a răspuns duminică Donald Trump, tot pe Twitter, criticând o dată în plus "Fake News Media", una dintre ţintele sale preferate."Ştiam că vor sări pe ocazie, dar cred că este o atât de frumoasă formulă militară, încât trebuie reabilitată. Să o utilizăm mai des!", a afirmat el. The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018În emisiunea Fox News Sunday, ambasadoarea SUA la Naţiunile Unite, Nikki Haley a apărat de asemenea formula prezidenţială. "În calitate de soţie a unui militar, ştiu că aceasta înseamnă că atunci când duci la capăt o sarcină de serviciu, este o misiune îndeplinită", a spus ea.Pentagonul a afirmat sâmbătă că toate ţintele - legate, potrivit Washingtonului, de programul de arme chimice al lui Bashar al-Assad - au fost "lovite cu succes"."Din punct de vedere politic, 'misiune îndeplinită' are o semnificaţie mai largă, dar cred că preşedintele a utilizat-o în termeni militari. Ştim, bineînţeles, că munca noastră în Siria nu s-a terminat", a relativizat Nikki Haley, în timp ce loviturile occidentale nu ar trebui să schimbe echilibrele pe teren asupra conflictului în Siria şi nici să deblocheze un proces de pace aflat în impas. AGERPRES/(AS - editor: Lilia Traci, editor online: Adrian Dădârlat)