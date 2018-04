VREMEA 16 aprilie. Cod galben de fenomene periculoase în mai multe judeţe

11:50

Imgini spectaculoase surprinse pe străzile din Craiova! Un echipaj de poliţie locală a fost surprins în timp ce încerca să dea de şoferul unui dric parcat ilegal. Stațiile de autobuz, intersecțiile, trecerile de pietoni și căile de acces din centru și de pe marile bulevarde sunt principalele zone în care poliția acționează. Zilele trecute, un […] The post Poliția locală din Craiova, misiune „imposibilă”! Oamenii legii au ridicat un dric parcat ilegal. Șoferul a fost de negăsit appeared first on Cancan.ro.