Informatii noi despre Ionela Prodan. Cum a fost găsită artista în spital: „Era cooperantă, vorbea. Sincer, m-a impresionat”

11:50

Este oficial! Adrian Mutu va prelua funcţia de antrenor al echipei FC Voluntari, în locul lui Claudiu Niculescu. Managerul sportiv al FRF a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde și-a anunțat fanii că îmbrățișează o nouă provocare și este foarte entuaziasmat de noua funcție. “De azi imbratisez aceasta noua provocare cu seriozitate, încredere […] The post Adrian Mutu a confirmat zvonul care circula în ultima vreme! A făcut totul public: “De azi…“ appeared first on Cancan.ro.