Loredana Chivu, umilită și scuipată de fostul iubit înainte de tentativa de suicid. Gestul cutremurător făcut de blondă într-o parcare

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei. Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a declarat că […]