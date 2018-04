SUA: Barbara Bush, soţie şi mamă de preşedinţi, sub îngrijiri paliative

09:20

Trupele Bon Jovi şi Cars s-au reunit cu foşti membri ai lor la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame, ce a avut loc sâmbătă seară în oraşul Cleveland din statul american Ohio, informează DPA.Trupa Bon Jovi a avut mare succes în anii 1980 cu piese precum "You Give Love a Bad Name" şi "Livin' on a Prayer". Cel de-al treilea album de studio al formaţiei americane, "Slippery When Wet", lansat în 1986, este cel mai bine vândut material discografic din istoria grupului. Printre piesele de succes lansate în ultimii ani de Bon Jovi se află single-uri precum "It's My Life" şi "Have a Nice Day".Solistul formaţiei americane, Jon Bon Jovi, şi colegii lui de trupă s-au reunit sâmbătă seară pe scenă cu chitaristul Richie Sambora pentru prima dată după 2013 - când Richie Sambora a părăsit formaţia - şi au interpretat împreună unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul grupului Bon Jovi.Trupa Cars şi-a lansat primul album în 1978. Acel disc a inclus piese foarte bine primite de public, precum "Just What I Needed" şi "My Best Friend's Girl". Formaţia a avut din nou succes, un an mai târziu, cu albumul "Candy-O", ce a inclus single-uri precum "Let's Go" şi "Its All I Can Do". Recitalul susţinut de trupa Cars sâmbătă seară în Cleveland a marcat, de asemenea, una dintre rarele ocazii în care membrii acestei trupe emblematice s-au reunit pe scenă.Ceilalţi artişti care au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame sâmbătă seară au fost trupele britanice Dire Straits şi The Moody Blues şi cântăreaţa, textiera şi activista americană pentru drepturi civile Nina Simone, care a murit în 2003. Sister Rosetta Tharpe, o cântăreaţă americană, textieră şi chitaristă, care a murit în 1973, a fost recompensată cu un premiu postum, atribuit pentru influenţa deosebită pe care artista americană a avut-o asupra anilor de început ai muzicii moderne.The Moody Blues a interpretat pe scena din Cleveland o piesă celebră din repertoriul său - "Nights in White Satin".Mary J. Blige a susţinut un minirecital în memoria cântăreţei Nina Simone.Administratorii Rock and Roll Hall of Fame au anunţat în luna decembrie numele celor cinci artişti care urmau să fie incluşi în 2018 în acest for de prestigiu al industriei muzicale. Pentru a putea fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, artiştii propuşi trebuie să îşi fi lansat albumele de debut în urmă cu cel puţin 25 de ani.În fiecare an, numele celor cinci artişti selecţionaţi sunt alese dintr-un grup de 19 nominalizări prin intermediul voturilor exprimate de sute de istorici muzicali, interpreţi şi experţi ai industriei muzicale. Începând din 2012, fanii din lumea întreagă pot să participe la procesul de nominalizare. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Simona Aruştei)