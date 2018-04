Dani Oțil, către o stripteuză, care practică BDSM-ul: „Să știi că nu avem o astfel de colegă la restaurant”

15:50

Un medic estetician celebru este acuzat că și-a ucis soția într-un mod incredibil. Andreas Niderbichler (42 de ani) și-ar fi pus cocaină pe penis, înainte ca iubita lui de 38 de ani să îi facă sex oral. Femeia a leșinat și a murit imediat după, potrivit unor surse din anchetă. Medicul Andreas Niderbichler a fost arestat. Poliția […] The post Un medic celebru și-a omorât iubita în timpul unei partide de sex! Detalii înfiorătoare appeared first on Cancan.ro.