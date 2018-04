Tenis: Clasamentul ATP - Marius Copil a coborât pe locul 86

11:40

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, luni, că a chemat la discuţii managerii de spitale unde au loc proteste."Am chemat managerii să avem o discuţie. Deja cu managera de la Spitalul Bagdasar am avut această discuţie, am revizuit puţin acordarea sporurilor, precum şi modul de repartizare. Cred că nu vor fi probleme deosebite, dar, până la urmă, noi aplicăm o lege. Guvernul şi-a asumat majorarea salariilor medicilor şi asistenţilor medicali. Pentru persoanele care nu intră în grilă decât în 2022 există anumite scăderi pe care încercăm să le echlibrăm, dar vedem exact cum este situaţia pentru fiecare spital în parte. Eu i-am chemat, deşi noi trebuie să aplicăm o lege, o lege care a dus şi la majorări salariale pe care aş dori să le scoateţi în evidenţă, pentru că au fost creşteri importante la partea medicală, respectiv medici, asistenţi medicali", a declarat Pintea, la Digi 24.Întrebată cine ar trebui să explice chestiunile legate de aplicarea sporurilor, în contextul în care ar fi nemulţumiri şi referitor la faptul că zilele acestea au fost plătite doar salariile de bază, deoarece departamentele financiare nu ar şti să calculeze, Sorina Pintea a răspuns: "Legea trebuie să le explice, deci până la urmă e vorba de interpretarea corectă a legii, de aceea am ales să mă implic personal, deşi, repet, nu e treaba ministrului Sănătăţii, dar pentru că e o problemă am ales să discut cu fiecare să vedem care sunt problemele şi modalităţile de aplicare".Ea a adăugat că nu este obligatoriu ca toţi angajaţii să ia sporul maxim. "Discut cu fiecare manager în parte, îi rog să îmi prezinte situaţia, să văd modul în care s-au repartizat sporurile, dar, am mai spus-o, nu e obligatoriu ca toată lumea să ia sporul maxim. Există limită minimă şi limită maximă, deci până la urmă va trebui să ne echilibrăm. Există spitale, pentru că, în această perioadă, în weekend-ul acesta cred că am vorbit cu cel puţin 100 de manageri de spitale, există spitale în care sporurile au fost întotdeauna acordate la nivelul maxim fără să se ţină cont de absolut nimic", a afirmat Pintea.În opinia sa, atâta vreme cât un spital are cheltuieli de personal peste 80% este o problemă. "Mă întreb cum şi-au desfăşurat activitatea medicală, cum au putut să se aprovizioneze cu medicamente, cu materiale sanitare. Mai e un aspect - am văzut spital în Bucureşti care cinci luni nu şi-a făcut contractul cu Casa de Asigurări, deci nu şi-a încasat banii cuveniţi în urma contractării. Până la urmă, acestea sunt lucruri foarte clare şi evidente. Categoric, nu o să aibă bani niciodată dacă nu se preocupă de buna desfăşurare a activităţii acolo", a declarat Pintea.Infirmieri şi brancardieri protestează luni, la Spitalul Bagdasar Arseni, din cauza reducerii veniturilor.Potrivit unor surse medicale, luni va continua protestul şi la Institutul "Marius Nasta", principala cauză fiind reducerea sporurilor.În cursul săptămânii trecute au fost proteste în Capitală şi la Institutul "C.C. Iliescu" şi la Spitalul "Sfântul Ioan". AGERPRES/(A - autor: Iulia Carciog, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)