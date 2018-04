Un tânăr din Botoşani, la spital după o partidă de sex: „Era pur şi simplu sfâşiat”

20:30

Raed Arafat a sunat la 112 ca să anunțe un incendiu la spital cu toate că, în realitate, nu era nicio urgență. Secretatul de stat în Ministerul de Interne ar fi putut fi amendat pentru alarma falsă, însă managerul unității medicale a fost cel sancționat. Secretarul de stat a vrut să dea un exemplu de […]