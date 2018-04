Surpriză de proporții! El este noul bărbat din viața Andreei Marin: „Mă bucur de fiecare moment petrecut alături de el”

13:30

PSG a demonstrat încă o dată că nu are rivală în Ligue 1 în acest sezon. Trupa lui Unai Emery a câștigat titlul în Franța în stil de uriașă campioană, cu o victorie categorică obținută duminică seară în fața echipei care i-a suflat trofeul în sezonul trecut. AS Monaco a fost distrusă la Paris, scor 7-1. În tot acest timp, starul lui PSG, Neymar, avea alte preocupări decât să fie atent la meciul de pe Parc des Princes. Într-o imagine postată pe un site de socializare, Neymar apare jucând poker on...