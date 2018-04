Șefii Hidroelectrica își acordă salarii de nababi. Venitul unui director va ajunge la o 68.000 de lei brut

14:10

Alegeri FRF 2018. Am aflat cine cu cine votează. Care e pronosticul asupra scorului de miercuri în meciul Burleanu vs Lupescu. LIVEBLOG Alegerile pentru șefia FRF 2018. Miercuri, 18 aprilie, ziua Z! Toate detaliile Cum AJF-urile sunt importante, pentru că dau "direcția", iată o estimare a votului celor de la Asociațiile de Fotbal Județene din […]