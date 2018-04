Netta Barzilai din Israel, favorită să câștige Eurovision 2018

09:30

Fetița Oanei Matache, Jessica, a fost creștinată duminică, 15 aprilie, la o biserică din Dorobanți din Capitală. Atât părinții, cât și nașii, Delia și Răzvan, au fost emoționați în cea mai importantă zi din viața lor, bucurându-se din plin de eveniment, dar și de invitații care i-au fost alături. Dacă la biserică, Delia Delia a […] The post Cât a investit Delia în ținuta purtată la botezul nepoatei sale! Suma este incredibilă appeared first on Cancan.ro.