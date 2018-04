PSD organizează un miting mare pentru susţinerea „familiei tradiţionale”

14:00

Lia A României a fost audiată, luni, în calitate de martor, în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, este judecat pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.Ea a relatat că, în contextul demersurilor făcute de soţul ei, Paul Al României, pentru retrocedarea a două proprietăţi, respectiv Ferma Băneasa şi Pădurea Snagov, omul de afaceri Remus Truică le-a făcut legătura cu SCA Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii.'El ne-spus că nu mai este interesat de politică, ci de afaceri şi că îşi dedică întregul timp pentru a face bani. Am verificat afacerile lui în domeniul imobiliar. Avea multe afaceri. Nu sunt ruşinată să recunosc, el trebuia să finanţeze obţinerea bunurilor. Soţul meu nu dispunea de resursele financiare necesare în procedura de restituire a Fermei Băneasa şi a Pădurii Snagov. Truică a fost cel care a spus că ne va finanţa demersul şi că firma de avocatură este corectă şi înţelege complexitatea demersului. De proceduri urmau să se ocupe 14 avocaţi, conduşi de avocatul Robert Roşu', a susţinut Lia A României.Lia A României a relatat că, la un moment dat, a mers la o întâlnire la sediul casei de avocatură Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii, unde a văzut-o pe Ioana Tăriceanu, la acea vreme soţia lui Călin Popescu-Tăriceanu.'Am fost cu soţul meu la casa de avocatură, pentru a discuta despre relaţia client-avocat, în legătură cu demersul judiciar pentru retrocedare, ocazie cu care am văzut-o pe soţia de la acea dată a lui Tăriceanu. Am reţinut că era îmbrăcată casual, ceea ce nu era în tiparele acesteia, eu observând la televizor că doamna se îmbrăca elegant. În acest context, l-am întrebat pe avocatul Robert Roşu dacă doamna Tăriceanu este clientă a casei de avocatură, iar răspunsul acestuia a fost că nu am văzut-o pe doamna Tăriceanu, nu este ea. 'De ce vă jucaţi?', i-am zis avocatului. Îmi amintesc că i-am spus avocatului că pot merge să i-o arăt pe acea doamnă. Am fost foarte supărată. I-am spus că nu vrem politiceni', a precizat Lia A României.Răspunzând unei întrebări, a spus că, la o altă întâlnire de la casa de avocatură, au fost ameninţaţi de Remus Truică, acesta invocând numele lui Călin Popescu-Tăriceanu şi Adrian Năstase.'Spre sfârşitul relaţiei cu casa de avocatură, soţul meu a refuzat să mai semneze. Erau contracte de 60 de pagini, numai despre proprietăţi. Avocatul Robert Roşu i-a spus soţului meu că nu mai avem proprietatea din Snagov, deoarece Remus Truică a vândut-o, fără să-i dea soţului meu procentul stabilit în contract. Cred că avocatul Robert Roşu a folosit cuvântul furat. Era vorba de 100.000 euro. A doua zi am avut o întâlnire în sala de conferinţe de la SCA Ţuca, Zbârcea, unde au participat Remus Truică, Robert Roşu, soţul meu şi eu. Soţul meu era nemulţumit că nu primisem niciun ban. I-am întrebat: 'De ce ne-aţi jefuit?'. Truică l-a întrebat pe soţul meu: 'Credeţi că avocatul Roşu este avocatul vostru?'. Nu a fost niciodată avocatul vostru'. În cadrul discuţiilor, Truică a repetat că avocatul Roşu nu a reprezentat interesele soţului meu în ceea ce priveşte procedurile de retrocedare şi a făcut referiri la fostul premier Adrian Năstase şi Călin Popescu-Tăriceanu. Truică ne-a zis: 'Veţi fi zdrobiţi'. Truică i-a spus soţului meu să nu i se mai împotrivească, pentru că are legături cu judecători care dădeau proprietăţi, politicieni şi cu premierul de la acea vreme, Călin Popescu-Tăriceanu (...) A fost un coşmar. Era finalul conversaţiei', a mai povestit ea în sala de judecată.Lia A României a relatat că ea şi soţul ei au primit ameninţări şi de la o altă persoană care avea legături cu Remus Truică, cu numele Lucian Mateescu, despre care a aflat apoi că lucra pentru Dan Voiculescu. Audierea ei s-a făcut în limba engleză, cu ajutorul unui translator.Tot la acest termen, Remus Truică a fost audiat în calitate de martor, însă el a negat acuzaţiile pe care i le-a adus Lia A României.'Trebuie să cunoaşteţi şi personalitatea celor doi. Oricâţi bani le-ar da cineva, nu i-ar mulţumi', le-a spus Truică judecătorilor.Procesul continuă cu audierea lui Paul Al României.Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului.Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.Procurorii afirmă că Tăriceanu a susţinut în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare şi nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie despre relaţia cu inculpaţii Tal Silberstein, Dan Andronic şi Remus Truică, despre întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate. AGERPRES