Un fost gardian SS de la Auschwitz, în vârstă de 94 de ani, a fost pus sub acuzare în Germania

O farsă cinematografică despre viaţa unui "rege" portughez al fotbalului, un film despre războiul iugoslav din Croaţia şi un lungmetraj belgian cu actorul Romain Duris, în care protagonistul îşi creşte singur copiii, reprezintă vedetele celei de-a 57-a ediţii a secţiunii Semaine de la Critique de la Cannes, dedicată cinematografiei europene şi care va prezenta în acest an şapte filme de debut, informează AFP.Semaine de la Crique, secţiune paralelă a Festivalului de la Cannes, se va desfăşura în 2018 în perioada 9 - 17 mai. Consacrată descoperirii noilor talente din industria cinematografică, această secţiune, înfiinţată în 1962, selectează doar cineaşti aflaţi la primul sau la al doilea lungmetraj din filmografiile lor.În acest an, competiţia cuprinde şapte lungmetraje şi nouă scurtmetraje. În cadrul Seances Speciales vor fi proiectate filmul de deschidere, două lungmetraje şi trei scurtmetraje.După ce Franţa ("Petit paysan", "Ava") şi America Latină au fost onorate în 2017, această nouă ediţie a secţiunii Semaine de la Critique este dedicată Europei, incluzând în selecţia sa oficială pelicule din ţări precum Belgia, Polonia, Islanda, Elveţia şi Ungaria."Este o selecţie care vorbeşte despre familie şi despre muncă, cum este cazul în 'One day' (un film de debut ungar despre o zi obişnuită din viaţa unei femei casnice), proiectat în competiţie, şi în filmul belgian 'Nos bataills' cu Romain Duris, care joacă un tată de familie, muncitor, a cărui soţie este dată dispărută", prezentat în Seances Speciales, a declarat Charles Tesson, delegatul general al secţiunii Semaine de la Critique.Aparţinând unui filon încă şi mai realist, mai multe filme aduc pe marele ecran personaje marginale, aşa cum se întâmplă în "Sauvage", o peliculă despre prostituţia masculină", şi în "Sheherezade", lungmetraj dedicat delincvenţilor din Marsilia - două filme de debut franceze, primul fiind selectat în competiţie, al doilea în Seances Speciales."Diamantino", un film de debut portughez, inspirat din viaţa şi cariera fotbalistului Cristiano Ronaldo, va fi proiectat în competiţie, alături de "Chris the Swiss", primul lungmetraj al unei regizoare care combină cu succes documentarul cu animaţia pentru a evoca războiul iugoslav.Din afara Europei va sosi la Cannes pelicula "Sir", un film de debut al unui cineast indian, care completează competiţia oficială, alături de lungmetrajele "Fuga" (Polonia) şi "Woman at War" (Islanda).Competiţia de scurtmetraje cuprinde următoarele producţii cinematografice: "Amor, Avenidas Novas" (Portugalia), "Hector Malot: The Last Day of the Year" (Grecia), "Pauline asservie" (Franţa), "La Persistente" (Franţa), "Rapaz" (Chile), "Schacher" (Elveţia), "Tiikeri" (Finlanda), "Un jour de mariage" (Algeria-Franţa) şi "Ya Normalniy" (Rusia).Singurul reprezentant american este "Wildlife", regizat de actorul Paul Dano, ce va fi proiectat în deschiderea secţiunii Semaine de la Critique. Cu ocazia primei sale experienţe regizorale, actorul din "There will be blood" a ales să ecranizeze un roman de Richard Ford, iar rolurile principale sunt interpretate de Jake Gyllenhaal şi Carey Mulligan.În închiderea secţiunii, actorul şi umoristul francez Alex Lutz va prezenta "Guy", un fals documentar despre un cântăreţ popular, a cărui glorie a apus.Juriul secţiunii Semaine de la Critique va fi prezidat în acest an de regizorul norvegian Joachim Trier şi este completat de actriţa americană Chloe Sevigny, actorul franco-argentinian Nahuel Perez Biscayart (devenit cunoscut cu rolul din filmul "120 battements par minute"), jurnalistul francez Augustin Trapenard şi directoarea Festivalului Internaţional de Film de la Viena, Eva Sangiorgi.Acest juriu va atribui trei premii, inclusiv Grand Prix Nespresso, care va recompensa unul dintre cele şapte lungmetraje din competiţie. Acest premiu a fost câştigat în trecut de cineaşti care au devenit ulterior celebri, precum mexicanii Guillermo del Toro şi Alejandro Gonzalez Inarritu.În 2017, marele premiu al secţiunii Semaine de la Critique a revenit producţiei "Makala", regizată de cineastul francez Emmanuel Gras, un documentar luminos şi pudic despre viaţa unui muncitor congolez plecat să vândă cărbuni într-un oraş african.De asemenea, acelaşi juriu va atribui pentru prima dată Prix Fondation Louis Roederer pentru cel mai bun artist debutant (actor sau actriţă) distribuit în unul dintre lungmetrajele incluse în competiţia acestei secţiuni.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)