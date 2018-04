Andone e sceptic! Fostul antrenor al lui Dinamo nu e convins de proiectul lui Bratu: "E dificil! Sunt pretenții mari"

16:00

FC Botoșani a anunțat transferul oficial al atacantului saudit Naif Hazazi, 29 de ani.Jucătorul a semnat un contract valabil până la vară, cu opțiune de prelungire. Acesta a jucat 45 de minute în amicalul FC Botoșani - Bucovina Rădăuți, 4-0, marcând un gol și oferind o pasă de gol."E un jucător pe care l-am urmărit. În testul cu Bucovina Rădăuţi mi-a plăcut cum s-a mişcat. Are clar viziune în joc, are atitudine, are calităţi. ...