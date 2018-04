Scrisoare deschisă a corpului tehnic către jurnaliștii sportivi, suporteri ai fotbalului românesc

16:20

Dragnea, replică acidă după laudele lui Macron la adresa lui Iohannis: ”Eu nu am fir direct cu domnul preşedinte Macron şi nici nu am participat la întâlnirea secretă dintre ministrul de Externe și șefa DNA, a spus liderul PSD, referindu-se la declaraţia preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, conform căruia există ‘unii’ în România care doresc slăbirea […] Post-ul Dragnea, replică acidă după laudele lui Macron la adresa lui Iohannis: ”Eu nu am fir direct cu domnul preşedinte Macron” apare prima dată în Libertatea.ro.