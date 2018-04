Nave de război ruse încărcate cu tancuri şi echipamente militare, în drum spre Siria (presă)

18:00

Doctorul cardiolog Dan Fărcaş, de la Clinica Medicală III a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, a anunţat luni că este decis să intre în greva foamei în această săptămână, dacă nu i se va permite să presteze activitate clinică, din calitatea sa şef al Laboratorului de explorări funcţionale.De cealaltă parte, managerul SCJU Târgu Mureş, dr. Claudiu Puiac, susţine că solicitarea doctorului Fărcaş nu are temei legal, întrucât acesta nu poate să aibă cumul de funcţii, adică să fie şef de laborator, iar, în acelaşi timp, să mai aibă o încadrare într-o secţie de Cardiologie."La toate solicitările mele, în redobândirea dreptului de a activa ca medic cardiolog la SCJU Târgu Mureş m-am lovit de o serie de piedici, ultima discuţie avută cu doamna ministru al Sănătăţii nu a fost luată în calcul de către managerul SCJU Târgu Mureş, care a declarat că aşteaptă o hârtie oficială de la Ministerul Sănătăţii. (...) Nu doresc sporuri salariale, bonusuri, ci să mi se permită să îmi exercit profesia conform pregătirii mele profesionale în cadrul SCJU. Deşi în unele spitale din ţară s-a găsit soluţie, la Târgu Mureş nu există soluţie. De aceea trebuie să încep o nouă abordare, fie greva foamei, fie o nouă abordare a oficialităţilor sau să îmi dau demisia şi să merg în altă parte. Mi se spune că în calitate de şef al Laboratorului de explorări funcţionale nu am voie să prestez activitate clinică", a declarat presei dr. Dan Fărcaş.Acesta spus că această funcţie de şef de laborator a acceptat-o în 2007, printr-un acord verbal, după ce specialitatea de explorări funcţionale a fost scoasă din nomenclatorul specialităţilor medicale."Atunci s-a considerat că sunt cel mai potrivit om să ocup această funcţie datorită preocupărilor de care le aveam. Atunci mi s-a promis că voi putea să îmi exercit profesia de cardiolog în Clinica Medicală III, unde este şi norma mea didactică. Nu cred că este o stare de normalitate ca cel care predă o disciplină clinică şi care îşi aprofundează cunoştinţele la patul bolnavului, să fie văduvit de obiectul muncii lui. Conducerea SCJU spune că nu se poate să ocup funcţia de şef de Laborator şi să fiu cu activitatea clinică într-o altă structură, într-o altă secţie. Soluţia este la latitudinea autorităţilor, am propus nişte variante, am sperat în bunăvoinţa conducerii, dar se pare că acest lucru nu există", a susţinut doctorul.Acesta a precizat că a dat termen conducerii SCJU Târgu Mureş până miercuri pentru a soluţiona problema sa şi că, în caz contrar, va declanşa greva foamei peholul spitalului.De cealaltă parte, dr. Claudiu Puiac, managerul SCJU Târgu Mureş, susţine că dr. Dan Fărcaş are contract de integrare clinică încheiat în 2001, pe Laboratorul de explorări funcţionale şi că, după ce a semnat contractul individual, a primit toate deciziile, inclusiv decizia din 10.10.2017 când a fost numit şef Laborator explorări neinvazive."Nu înţeleg declaraţia că l-am oprit să îşi desfăşoare activitatea cu pacienţii, dânsul nu a avut niciun fel de oprelişti să îşi desfăşoare activitatea cu pacienţii. Activităţile sunt cele prevăzute prin fişa postului prin Laboratorul de explorări funcţionale şi, fiind cadru didactic, doctorului Dan Fărcaş nu cred că i s-a interzis să îşi exercite activităţile cu studenţii în cadrul Clinicii Medicale III. Am avut o discuţie cu dânsul şi i-am făcut propunere că, dacă doreşte să îşi schimbe locul de muncă de la Laboratorul de exploatări funcţionale, în altă parte, să facă o cerere scrisă şi îi modific locul de muncă prin decizia Comitetului Director. (...) Dânsul doreşte să aibă activitate directă cu pacienţii, dar ca să aibă activitate directă trebuie schimbat locul de muncă de la Laborator, la Cardiologie sau la nivelul Secţiei Clinice de Cardiologie. Dar nu poate să rămână şi şef de laborator şi să îi fie şi schimbat locul de muncă. Nu poate să aibă cumul de funcţii şi şef de laborator şi să mai aibă o încadrare într-o secţie de Cardiologie. Nu se poate din punct de vedere legal", a susţinut dr. Clauiu Puiac.Dr. Dan Fărcaş a anunţat iniţial că declanşează greva foamei pe termen nedefinit, începând de luni, însă a revenit asupra deciziei şi a precizat că va iniţia miercuri acţiunea de protest. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)