Ministrul Valentin Popa afirmă că repartizarea actuală a locurilor pentru studii universitare este una preliminară

19:40

Primarul municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea, a acordat luni, lui David şi Carole Wlaton, membri ai fundaţiei "Walton Foundation" din Scoţia, distincţia "Amici Urbis", pentru implicarea acestora în ajutarea a peste 250 de persoane, membri ai familiilor victimelor Holocaustului.Distincţia "Amici Urbis", o insignă de aur cu efigia municipiului Târgu Mureş, a fost înmânată soţilor Walton în cadrul unei ceremonii ce a fost organizată la Primăria Târgu Mureş, la care au participat şi membrii Comunităţii Evreieşti din Târgu Mureş.Acţiunile de întrajutorare ale victimelor Holocaustului şi familiilor acestora din Târgu Mureş au început în 1999, când mai mulţi membri ai "Walton Foundation" din Scoţia, între care Colin Black, David Walton, Carole Wlaton şi Ethne Woldman, deţinătoarea ordinului MBE - Member of the Most Excellent Order of the British Empire - au vizitat oraşul Târgu Mureş, pentru a afla mai multe despre comunitatea evreiască de aici.Primarul Dorin Florea a declarat că, în timpul acelei vizite, o atenţie specială a fost acordată supravieţuitorilor Holocaustului şi familiilor lor, întrucât această comunitate de aproximativ 200 de membri nu beneficia de niciun sprijin social.În anul 2000, Ethne Woldamn a decis înfiinţarea fundaţiei "Târgu Mureş Trust", înregistrată în Scoţia cu scopul îmbunătăţirii situaţiei membrilor mai în vârstă ai comunităţii evreieşti, majoritatea persoane singure. Funcţionarea fundaţiei "Târgu Mureş Trust" a fost şi este susţinută în exclusivitate din donaţii ale unor persoane şi comunităţi din Scoţia, iar principalul donator este David Walton."Graţie acestui sprijin, supravieţuitorii Holocaustului şi tovarăşii lor de viaţă precum şi familiile lor au beneficiat de medicamente, îngrijire la domiciliu, asistenţă socială, au contribuit esenţial la cheltuielile optice şi dentare, au primit produse alimentare etc. (...) David şi Carole Walton au fost de nenumărate ori la Târgu Mureş, au participat inclusiv la dezvelirea monumentului Holocaustului, în 2003, şi, câţiva ani mai târziu, au contribuit la înfrăţirea oraşelor Târgu Mureş şi Glasgow", a arătat Dorin Florea.Pentru activităţile desfăşurate de "Târgu Mureş Trust" în Târgu Mureş şi acţiunile în scop caritabil din Scoţia, în semn de recunoaştere, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a conferit şefei acestei organizaţii, Ethne Woldamn, ordinul MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire). AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Nona Jalbă, editor online: Anda Badea)