Fratele lui Ludovic Orban și cumnata acestuia, răniți într-un accident

S-au despărțit în urmă cu doi ani, dar se pare că Bella Hadid și solistul trupei The Weeknd au decis să-și mai dea o șansă. Și… cel puțin în cazul lor, ciorba reîncălzită pare să fie mai bună. Cei doi amorezi au fost surprinși în weekend, în ipostaze tandre la celebrul festival de muzică Coachella.