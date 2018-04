LIVE BLOG | Astra - FCSB. Balaure a trecut pe lângă egalare înaintea pauzei. Gnohere a deschis scorul dintr-un penalty controversat

21:30

"Larie a plecat deja, am semnat contractul cu el. A renunţat el la ultimul an de contract, i-am dat banii până la final, adica până în această vară. De comun acord, am renunţat la anul pe care-l mai aveam", spunea finanţatorul FCSB, joi, la televiziunea Pro X. Lucrurile nu stau, însă, aşa cum sunt descrise de omul de afaceri, iar fundaşul central a continuat să se antreneze sub comanda lui Nicolae Dică, cu care a a împărţit vestiarul Viitorului în trecut. Iar "Dicanio", care a insistat pentru pă...