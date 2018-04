Germania: De anul trecut, 80 de extremişti islamişti au fost notificaţi să părăsească teritoriul ţării

20:50

Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că semifinala Cupei României la fotbal cu Gaz Metan Mediaş reprezintă pentru el şi formaţia sa o şansă de a scrie istorie pentru Sibiu.''Este o şansă pentru fiecare dintre noi să scriem istorie pentru Sibiu şi ne dorim acest lucru, depinde doar de noi să reuşim acest lucru. Suntem conştienţi, este o şansă foarte foarte mare. Este un meci foarte important, nu ştiu dacă e cel mai important al carierei, dar e foarte important din punctul meu de vedere'', a afirmat Pelici.''E o semifinală la care puţini dintre noi sperau şi gândeau, când am intrat în această competiţie. Ne dorim să ne prezentăm cât mai bine, aşa cum am făcut-o de fiecare dată când am jucat împotriva unei echipe de Liga I. Va fi un nou prilej pentru noi să ne măsurăm forţele cu o echipă care joacă în eşalonul în care vrem să ajungem şi noi în vară'', a mai spus tehnicianul, care a precizat că ''Gaz Metan este favorită, fiind echipa de Liga I'', dar FC Hermannstadt va încerca să câştige dubla şi să se califice mai departe.''Nu avem probleme de lot, nu sunt accidentaţi, sperăm ca jucătorii care vor intra pe teren mâine să dea tot ce pot pentru a ne apropia victoria şi pentru a profita de avantajul terenului propriu'', a precizat Pelici.''Aşteptăm spectatorii în număr cât mai mare, este o bucurie pentru judeţul Sibiu şi o mândrie ca o echipă să ajungă în finala Cupei României, indiferent care va fi ea. Cel mai bun să câştige şi sper să fim noi. Personal, va fi un prilej de bucurie să întâlnesc unul dintre antrenorii cei mai titraţi din fotbalul românesc, dl Cristi Pustai, care este pentru noi toţi ca antrenor un model de comportament, educaţie şi cultură, atât în fotbal, dar şi în afara lui'', a menţionat Alexandru Pelici.Tehnicianul nu crede că prestaţia medieşenilor va fi afectată de lupta lor pentru evitarea retrogradării: ''Pot fi stări de spirit diferite în cele două tabere, dar în mod sigur Gaz Metan este echipă de Liga I, dacă şi-au propus să ajungă în finala Cupei este o altă competiţie şi vor şti să depăşească toate problemele şi starea tensionată, dacă există ea, datorată campionatului. Cupa României este o altă competiţie şi probabil îşi vor dori să salveze nereuşitele din campionat cu o calificare în Cupă''.Mijlocaşul Daniel Tătar a declarat la rândul său: ''Ne aşteaptă o semifinală de Cupa României, cu siguranţă pentru noi toţi este prima şi aşteptăm cu nerăbdare acest meci. Suntem pe o pantă ascendentă şi cred că mâine o să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ieşi învingători după acest meci. Dacă nu o să primim gol, şi anul acesta am primit unul singur şi acela cu mâna, cred că o să avem prima şansă de calificare''.''Am urmărit-o pe Gaz Metan în returul acesta, s-a întărit foarte mult şi are o echipă bună, ne aşteaptă un meci destul de dificil, dar sunt sigur că la ora jocului o să avem în spate foarte mulţi susţinători şi cred că asta o să ne ajute să câştigăm'', a apreciat Tătar.''Cred că e cel mai important meci din Cupa României, nu din toată cariera. Cel mai important meci este următorul, iar cel mai important lucru e să promovăm la sfârşitul sezonului, pentru asta ne-am pregătit de astă-vară până acum. Cred că am meritat să fim în semifinale, nu e o întâmplare, pentru că n-am învins orice echipe, am învins deţinătoarea trofeului, am învins-o pe Steaua (FCSB, n.red.)'', a conchis Tătar.Cristina Danci, mijlocaş care a evoluat la Gaz Metan Mediaş înainte de a ajunge la FC Hermannstadt, a declarat: ''Mă întâlnesc cu foştii mei coechipieri, este un meci special doar prin faptul că este o semifinală de Cupa României, e prima pentru mine, nu am ajuns niciodată într-o fază atât de avansată în Cupa României. Nu e un meci special pentru că am jucat la ei, indiferent cine ar fi fost în faţă aş fi dat totul, cu aceeaşi ambiţie şi determinare să câştig meciul''.''E un meci foarte important, dar mai avem mult de jucat şi sperăm să avem meciuri şi mai importante, chiar finala să fie următorul prilej'', a mai spus Danci.Marţi, de la ora 17,00, are loc meciul dintre FC Hermannstadt şi CS Gaz Metan Mediaş, din prima manşă a semifinalelor Cupei României al fotbal, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Returul se va juca în perioada 8-10 mai.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)