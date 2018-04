Mesajele de condoleanțe după anunțil morții Ionelei Prodan. ”Ni se duc artiștii”

15:50

Câștigătoarea ”Asia Expres” a ajuns bună de plată după ce a căzut victima unui impostor care i-a spart Facebook-ul pentru a-și promova materiale promoționale cu tentă sexuală. ”Un dobitoc a încercat să-mi spargă parola de facebook. Și credeți? A și reușit. El avea niște chestii de promovat, cum ar fi: cum să exciți o femeie! […] The post Câștigătoarea ”Asia Expres” a fost prăduită de un impostor. Ana Baniciu s-a trezit fără bani în cont appeared first on Cancan.ro.