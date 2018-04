Becali, nemulţumit şi la 3-0. Ce a spus patronul FCSB-ului după succesul cu Astra şi mesajul transmis în faţa lui Coman şi Nedelcu: "Asta le-am zis!"

23:20

"Am dominat meciul de la început până la final, am marcat trei goluri, am avut alte ocazii şi nu am primit gol, iar asta e important. Sunt mulţumit de atitudine, de joc, e important că am trecut din nou pe primul loc", a spus Dică, la Digi Sport, înainte să vorbească despre motivul care l-a determinat să-l înlocuiască pe Budescu cu Teixeira. Dacă în meciul cu CS U Craiova l-a schimbat la pauză ca urmare a unei decizii tactice, acum argumentul tehnicianului e altul: "Budescu avea un cartonaş galb...