Premiile Pulitzer 2018: Reuters, The New York Times, The New Yorker şi Kendrick Lamar, printre câştigători

Agenţia de presă Reuters, publicaţiile The New York Times, The New Yorker, rapperul Kendrick Lamar sunt câţiva dintre câştigătorii premiilor Pulitzer 2018, anunţate luni la Universitatea Colombia din New York.

