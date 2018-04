Dosarul 'Revoluţiei'/ Ion Iliescu, aşteptat la Parchetul General

02:00

Washington, 17 apr /Agerpres/ - Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, au recompensat anul acesta articole care au tratat cazul Harvey Weinstein şi scandalul abuzurilor sexuale de la Hollywood, implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale din Statele Unite în 2016 şi războiul sângeros declanşat de preşedintele filipinez Rodrigo Duterte contra drogurilor, informează agenţiile de presă. Jodi Kantor şi Megan Twohey de la New York Times precum şi Ronan Farrow de la The New Yorker au fost recompensaţi în cea mai prestigioasă categorie, aceea a jurnalismului în ''serviciul public'', pentru articolele despre scandalul Harvey Weinstein. Primul articol pe această temă din New York Times a fost publicat la 5 octombrie şi a avut efectul unei bombe, notează AFP. Materialul cita mărturiile mai multor femei, printre care şi cele ale actriţei Ashley Judd, care susţineau că au fost hărţuite de către producătorul hollywoodian, fondatorul studioului Miramax. La doar cinci zile după articolul din New York Times, The New Yorker a publicat un material amplu în care erau pomenite alte acuzaţii referitoare la Harvey Weinstein. Trei femei, printre care şi actriţa italiană Asia Argento, au afirmat că au fost violate de producător, zugrăvit ca un prădător sexual, care profită de poziţia sa de putere, cu complicitatea unei părţi din anturajul său. Scandalul a declanşat un val de dezvăluiri la Hollywood, dar nu numai, provocând căderea în dizgraţie a zeci de bărbaţi aflaţi în poziţii de putere din cinema, televiziune, media şi politică. Printre aceştia s-a numărat şi fostul candidat republican la funcţia de senator de Alabama, Roy Moore, acuzat în trecut de agresiuni sexuale asupra minorilor. Washington Post, laureat cu Pulitzer la categoria ''jurnalism de investigaţie'', fost primul ziar care a publicat mărturia a patru femei, victimele prezumate ale acestui fost magistrat ultra-conservator. Premiul pentru ''breaking news'' a fost obţinut de reporterii de la publicaţia The Press Democrat din Santa Rosa, California, pentru materialele despre incendiile de vegetaţie care au devastat regiunile viticole din California în toamna anului trecut. La categoria ''jurnalism analitic'', The Arizona Republic şi USA Today Network au fost premiate pentru relatările despre zidul pe care preşedintele Donald Trump intenţionează să-l construiască la graniţa cu Mexicul. Publicaţiile The New York Times şi Washington Post împart premiul pentru ''jurnalism naţional'' pentru articolele referitoare la investigarea implicării Rusiei în alegerile prezidenţiale din Statele Unite din 2016. Jurnaliştii Clare Baldwin, Andrew R.C. Marshall şi Manuel Mogato de la agenţia Reuters au primit premiul la categoria ''jurnalism internaţional'', pentru dezvăluirile despre campania sângeroasă dusă de preşedintele Filipine Rodrigo Duterte în războiul contra drogurilor. Fotoreporterii Reuters au câştigat premiul Pulitzer la categoria fotojurnalism, cu un material despre criza refugiaţilor rohingya din Myanmar. Rapperul californian Kendrick Lamar a primit premiul Pulitzer pentru muzică cu albumul ''DAMN.'', devenind primul cântăreţ de rap care câştigă prestigioasa distincţie. Premiul Pulitzer pentru ficţiune a fost câştigat de romanul ''Less'', de Andrew Sean Greer, care vorbeşte ''despre îmbătrânire şi caracterul esenţial al iubirii.'' Premiile Pulitzer se acordă din 1917. Câştigătorii la categoria ''serviciu public'' primesc o medalie de aur, iar laureaţii celorlalte categorii câte 15.000 de dolari.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu)