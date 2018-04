Ce s-a întâmplat azi, 17 aprilie. 138 de când a fost înfiinţată Banca Naţională Română

23:20

Câștigătorii premiilor Pulitzer 2018. Articolele The New York Times şi The New Yorker despre scandalul abuzurilor sexuale asupra femeilor de la Hollywood şi din alte industrii din lume de la care a pornit mișcarea #MeToo au luat marele premiu, scrie Quartz. The New York Times şi The New Yorker au obținut premiul Pulitzer la categoria […]