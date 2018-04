Barna (USR): În mai puţin de un an România preia preşedinţia Consiliului UE, iar în plan intern predomină haosul

11:00

Tenismanul sârb Novak Djokovic, fost număr 1 mondial, a declarat după victoria din primul tur de la Monte Carlo că i-a lipsit antrenorul Marian Vajda, cu care "are un nou început", după ce au întrerupt colaborarea o perioadă, informează AFP."Este un nou început pentru amândoi. Mi-a lipsit. Am impresia că şi eu i-am lipsit, sau tenisul, sau amândouă!", a afirmat jucătorul sârb la finalul partidei câştigate 6-0, 6-1 în faţa unui alt jucător sârb, Dusan Lajovic, în runda inaugurală a turneului Masters 1.000 de la Monte Carlo."Am apreciat mult ultimele zile de antrenamente împreună. El mă cunoaşte mai bine ca orice alt antrenor cu care am lucrat. El este, de asemenea, prietenul meu. Vreau să împart multe lucruri cu el, în plan personal, cât şi profesional", a explicat câştigătorul a 12 turnee de Mare Şlem."Ţinând cont de circumstanţe, că am ratat multe meciuri oficiale, eu consider că am jucat destul de bine", a mai subliniat dublul câştigător al turneului de la Monte Carlo (2013, 2015)."Este primul meci pe zgură, contra unui bun prieten, care însă nu a jucat la cel mai bun nivel său şi care a făcut multe greşeli. Dar în ansamblu, a fost un excelent debut de turneu", a adăugat Djokovic.Marian Vajda, care a fost antrenorul lui Djokovic o mare parte a carierei sale, a acceptat să-l ajute pe tenisman, care se află fără echipă tehnică, deşi deocamdată nu există un acord de cooperare între cei doi.Negocierile despre o eventuală revenire în fruntea echipei tehnice vor avea loc după turneul din Principat.Djokovic, care a retrogradat pe locul 13 mondial, are nevoie ca cineva să-l motiveze şi să cunoască în detaliu modul său de a juca.Djokovic a pus capăt recent colaborării cu americanul Andre Agassi, într-un moment în care sârbul a etalat o prestaţie decepţionantă la turneele de la Indian Wells şi Miami, la care a fost eliminat din primul tur.Djokovic începuse colaborarea cu Agassi în 2017 la Roland Garros, unde sârbul a fost eliminat în sferturi de austriacul Dominic Thiem. A urmat apoi o retragere în sferturi la Wimbledon, în faţa cehului Tomas Berdych, după care sârbul nu a mai jucat şase luni din cauza unei accidentări la cotul drept. În acest an, la Australian Open, Djokovic a ieşit în optimi, fiind eliminat de sud-coreeanul Hyeon Chung. AGERPRES (autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)